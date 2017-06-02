Королевська частково втратила зір через інцидент в Одесі

Наталію Королевську облили зеленкою в Одесі / Фото з Facebook

За словами медиків, депутат Одеської облради від "Опозиційного блоку" Наталія Королевська отримала опік ока і часткову втрату зору через те, що чоловік вилив їй в обличчя зеленку.