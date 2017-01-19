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Корольова прибула в Україну

16:15, сьогодні 47281 Читать новость на русском
Наталя Корольова
Наталя Корольова / Фото з Instagram

Співачка Наталя Корольова, яка перебуває в "чорному списку" СБУ, прибула у Київ.

Літак з Корольовою приземлився в столиці після обіду, 19-го січня, повідомляє "Комсомольська правда в Україні".

Співачка прилетіла в Україну на похорон своєї бабусі, яка померла напередодні.

Дозвіл на перетин кордону Корольовій офіційно дали в СБУ.

Однак спершу артистка в своєму Instagram нарікала, що не може приїхати на похорон, бо є нев’їздною в Україну. Але згодом вона відредагувала свій запис.

Служба безпеки України заявила, що дасть дозвіл російській співачці Наташі Корольовій відвідати країну в зв'язку з похоронами бабусі! Спасибі, світ не без добрих людей!
– написала співачка.

Як відомо, СБУ заборонила співачці Наташі Корольовій в'їжджати в Україну протягом п'яти років.

Теги: Музика Новини Росії Україна-Росія СБУ
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