Корольова прибула в Україну

Співачка Наталя Корольова, яка перебуває в "чорному списку" СБУ, прибула у Київ.
Літак з Корольовою приземлився в столиці після обіду, 19-го січня, повідомляє "Комсомольська правда в Україні".
Співачка прилетіла в Україну на похорон своєї бабусі, яка померла напередодні.
Дозвіл на перетин кордону Корольовій офіційно дали в СБУ.
Однак спершу артистка в своєму Instagram нарікала, що не може приїхати на похорон, бо є нев’їздною в Україну. Але згодом вона відредагувала свій запис.
Служба безпеки України заявила, що дасть дозвіл російській співачці Наташі Корольовій відвідати країну в зв'язку з похоронами бабусі! Спасибі, світ не без добрих людей!
– написала співачка.
Як відомо, СБУ заборонила співачці Наташі Корольовій в'їжджати в Україну протягом п'яти років.
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