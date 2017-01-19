Корольова прибула в Україну

Співачка Наталя Корольова, яка перебуває в "чорному списку" СБУ, прибула у Київ.

Літак з Корольовою приземлився в столиці після обіду, 19-го січня, повідомляє "Комсомольська правда в Україні".

Співачка прилетіла в Україну на похорон своєї бабусі, яка померла напередодні.

Дозвіл на перетин кордону Корольовій офіційно дали в СБУ.

Однак спершу артистка в своєму Instagram нарікала, що не може приїхати на похорон, бо є нев’їздною в Україну. Але згодом вона відредагувала свій запис.

Служба безпеки України заявила, що дасть дозвіл російській співачці Наташі Корольовій відвідати країну в зв'язку з похоронами бабусі! Спасибі, світ не без добрих людей!

– написала співачка.

Сегодня в Киеве умерла моя БАБУШКА ..... PS: Служба безопасности Украины заявила, что даст разрешение российской певице Наташе Королевой посетить страну в связи с похоронами бабушки! Спасибо, мир не без добрых людей!!! Світлину опубліковано користувачем Наташа Королева (@natellanatella) Січ 17, 2017 о 9:48 PST

Як відомо, СБУ заборонила співачці Наташі Корольовій в'їжджати в Україну протягом п'яти років.