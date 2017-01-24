Космічну суму грошей під матрацом знайшли правоохоронці у США

В американському штаті Массачусетс під час обшуку в квартирі в Бостоні знайшли під матрацом 20 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прокуратура штату.

Виходець з Бразилії Клебер Рене Різер Роча, який проживає в квартирі, був заарештований. Його підозрюють у приховуванні грошей компанії TelexFree і спробі незаконно вивести їх зі США до Бразилії.

Photo of $20M seized in box spring following arrest of Brazilian national in scheme to launder proceeds of TelexFree https://t.co/ulmFXtI9mr pic.twitter.com/0MTHxjaVZL — U.S. Attorney MA (@DMAnews1) 23 січня 2017 р.

Прокуратура з 2014 року розслідує справу про шахрайство в TelexFree, яка працювала за принципом фінансової піраміди. Одного із засновників компанії, Джеймса Меррі, в 2016 році суд визнав винним, але остаточне рішення у справі ще не винесено.

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Інший засновник компанії, Карлос Ванзеллер, підозрювався в приховуванні грошей TelexFree, які поліція не могла знайти. Він є дядьком арештованого Клебера Роча, який значився кур'єром в TelexFree. 4 січня Роча зустрівся в ресторані зі свідком, який пішов на угоду з поліцією, і отримав кейс з 2 мільйонами доларів. Після цього агент простежив за Клебером до його квартири, де чоловіка і заарештували.