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Космічну суму грошей під матрацом знайшли правоохоронці у США

14:12, сьогодні 1771 Читать новость на русском
20 мільйонів доларів під матрацом
20 мільйонів доларів під матрацом / Twitter

В американському штаті Массачусетс під час обшуку в квартирі в Бостоні знайшли під матрацом 20 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прокуратура штату.

Виходець з Бразилії Клебер Рене Різер Роча, який проживає в квартирі, був заарештований. Його підозрюють у приховуванні грошей компанії TelexFree і спробі незаконно вивести їх зі США до Бразилії.

Прокуратура з 2014 року розслідує справу про шахрайство в TelexFree, яка працювала за принципом фінансової піраміди. Одного із засновників компанії, Джеймса Меррі, в 2016 році суд визнав винним, але остаточне рішення у справі ще не винесено.

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Інший засновник компанії, Карлос Ванзеллер, підозрювався в приховуванні грошей TelexFree, які поліція не могла знайти. Він є дядьком арештованого Клебера Роча, який значився кур'єром в TelexFree. 4 січня Роча зустрівся в ресторані зі свідком, який пішов на угоду з поліцією, і отримав кейс з 2 мільйонами доларів. Після цього агент простежив за Клебером до його квартири, де чоловіка і заарештували.

Теги: США гроші
Джерело: 24 Канал
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