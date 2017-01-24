Космічну суму грошей під матрацом знайшли правоохоронці у США

В американському штаті Массачусетс під час обшуку в квартирі в Бостоні знайшли під матрацом 20 мільйонів доларів.
Про це повідомляє прокуратура штату.
Виходець з Бразилії Клебер Рене Різер Роча, який проживає в квартирі, був заарештований. Його підозрюють у приховуванні грошей компанії TelexFree і спробі незаконно вивести їх зі США до Бразилії.
Прокуратура з 2014 року розслідує справу про шахрайство в TelexFree, яка працювала за принципом фінансової піраміди. Одного із засновників компанії, Джеймса Меррі, в 2016 році суд визнав винним, але остаточне рішення у справі ще не винесено.
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Інший засновник компанії, Карлос Ванзеллер, підозрювався в приховуванні грошей TelexFree, які поліція не могла знайти. Він є дядьком арештованого Клебера Роча, який значився кур'єром в TelexFree. 4 січня Роча зустрівся в ресторані зі свідком, який пішов на угоду з поліцією, і отримав кейс з 2 мільйонами доларів. Після цього агент простежив за Клебером до його квартири, де чоловіка і заарештували.
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