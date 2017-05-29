Крафтове пиво на будь-який смак: у столиці відбувся масштабний Craft Beer Fest

Третій фестиваль крафтового пива, який на вихідних минув у Києві, перевершив попередні два за розмахом та кількістю відвідувачів.

Із 26 по 28 травня Національний експоцентр (ВДНГ) приймав на своїй території любителів авторського хмільного напою, які з'їхалися до столиці зі всієї України. На цьогорічному фестивалі свою продукцію представили 30 пивоварень.

Географія учасників події була досить широкою: від пивоварів з Волині – до броварні з Дніпра. На ВДНГ можна було скуштувати хмільний напій і від пивоварів-чехів, які займаються цією справою в Україні – це рівненська броварня "Кант" та київська "Шульц".

На третій такий фестиваль пивоварів відгукнулося більше і якщо восени 2016-го учасників фесту доводилося збирати, то вже цього року п'ятьом броварням довелося відмовити, бо павільйон №3, обраний для проведення, не помістив би більшої кількості творців хмільного,

– розповідає організатор події Тимур Герасимович.

До слова, авторське пиво в Україні почали варити ще у 2012 році, проте справжня "маленька крафтова революція" відбулася наприкінці 2015-го, розповідає Тимур. Вже минулого року можна було помітити – рівень крафтового пивоваріння дуже виріс: з'являються нові сорти, пивовари експериментують зі смаком, створюючи унікальну рецептуру. Слід зазначати і про оригінальність оформлення напоїв: інколи пиво на Craft Beer Fest хотілося скуштувати виключно за вдалу назву чи яскравий дизайн етикетки.

Проте не пивом єдиним. На ВДНГ свою діяльність розгорнули і фудкорти, також для відвідувачів були створені комфортні лаундж-зони, а ввечері гостів фестивалю розважали відомі українські діджеї.

Потурбувалися і про власників собак. Для них підготували тематичну фотозону.



На фестивалі Craft Beer Fest була проведена міні-виставка безпородних псів, на меті якої було знайти господарів для трьох чоритилапих безхатьків

За словами організатора, наступний Craft Beer Fest, який планується у вересні цього року, може змінити свою локацію, адже Третій фестиваль крафтового пива показав, що масштаби події зросли і потрібно розширюватися. Також у планах проведення подібного локального фестивалю взимку, де будуть представлені виключно зимові сорти хмільного напою.

Читайте також: Масштабний тату-фестиваль відбувся у Києві