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Кравчук розповів, як Україні "дарували" Крим

04:57, сьогодні 4109
Леонід Кравчук
Леонід Кравчук / Соцмережі

У 1953 році в Криму спостерігалася шалена бідність, відтак, щоб хоч якось виправити ситуація на політбюро у Москві було ухвалено рішення віддати Крим Україні.

Про це розповів перший український президент Леонід Кравчук у коментарі виданню "Обозреватель".

За його словами, уперше він побував на півострові в 1953 році, і тоді його найбільше шокувала бідність населення, яке там проживало.

"Приблизно в той же час тодішня кримська влада запросила до себе Хрущова. Той взяв з собою чоловіка своєї дочки Аджубея, який був редактором газети "Известия". Потім Аджубей докладно описав цю поїздку. Як тільки вони зійшли з поїзда, то на них тут же напали місцеві люди. Хрущов розвернувся та сів назад на поїзд, але поїхав уже не у Москву, а на Київ", – зауважив політик.

Як стверджує Леонід Макарович, у Києві Хрущов попрямував до тодішнього першого секретаря ЦК КП України Олександра Кириченка.

Зайшов і сказав: "Ви повинні взяти Крим собі". Це до ідеї, що нам Крим "подарували". Той відповів: "Як, ми не можемо, це ж шалені гроші ". Хрущов обіцяв допомогу, але Кириченко все одно відмовлявся. Тоді Хрущов взяв його за барки, посадив в поїзд і вони поїхали до Москви на політбюро, де було ухвалено рішення віддати Крим Україні, яка може виправити ситуацію, тому що там є люди, які знають, як вести господарство,
– додав Кравчук.

Читайте також: Крим був приречений, – Кравчук

Теги: Україна Політика СРСР Історія Новини Криму Анексія Криму Леонід Кравчук
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