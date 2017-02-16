Кремль готує чергову партію допомоги терористам Донбасу

МНС Росії підготувало план відправки так званих гумконвоїв у Донецьку та Луганську області України на весь 2017 рік.

Про це розповів заступник очільника відомства Володимир Артамонов, передає "РИА Новости".

"Робота МНС Росії за попередні роки велася досить активно, відтак, природнім є те, що ми плануємо таку ж активну роботу на 2017 рік. Роботу сплановано на весь рік", – наголосив чиновник.

За його словами, дві чергові колони вже є готовими – це 21 і 28 лютого.

"Їх буде відправлено встановленим порядком, частина вантажів вже перебуває у Ростовській області", – підкреслив Артамонов.

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