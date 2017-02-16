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Кремль готує чергову партію допомоги терористам Донбасу

16:57, сьогодні 330 Читать новость на русском
Допомога терористам наближається
Допомога терористам наближається / Соцмережі

МНС Росії підготувало план відправки так званих гумконвоїв у Донецьку та Луганську області України на весь 2017 рік.

Про це розповів заступник очільника відомства Володимир Артамонов, передає "РИА Новости".

"Робота МНС Росії за попередні роки велася досить активно, відтак, природнім є те, що ми плануємо таку ж активну роботу на 2017 рік. Роботу сплановано на весь рік", – наголосив чиновник.

За його словами, дві чергові колони вже є готовими – це 21 і 28 лютого.

"Їх буде відправлено встановленим порядком, частина вантажів вже перебуває у Ростовській області", – підкреслив Артамонов.

Читайте також: Росія відправила бойовикам у "гумконвої" несподівані речі

Теги: Україна Російська пропаганда Політика Україна-Росія Війна на Донбасі
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