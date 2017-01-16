Кремль нарешті злякався, – російський політик про нові санкції проти Росії

Нові санкції, які підтримала більшість в американському в Сенаті і Конгресі, поховали надії Росії на те, що "друг-Трамп" зможе "розрулити" ситуацію.

Про це заявив російський опозиційний політик Костянтин Боровий в коментарі виданню "Обозреватель".

Також він нагадав про наступний крок США, згідно з яким планують запровадити "дуже серйозні санкції", що стосуються нафтогазового сектора і фінансового ринку.

Надії на Трампа – друга Росії Боровий назвав "станом відчаю" росіян.

"Я б назвав це станом нездорової психіки, станом відчаю. Від Трампа тут найменше щось залежить", - додав російський політик.

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За його словами, проаналізувавши "пропагандистську складову" реакції Кремля на нові санкції, Боровий робить висновок, що "Кремль, нарешті, злякався".

"Такої агресивної пропагандистської складової, яка була при попередніх символічних санкціях, зараз немає. Можна говорити, що настала певна нова якість, коли пропагандистська кампанія не в змозі щось відповісти на досить серйозну загрозу. А це значить, що в Кремлі задумалися над ситуацією, що склалася. У цьому немає ніяких сумнівів ", – наголосив політик.