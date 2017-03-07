Крім шулявського моста в Києві є ще 10 проблемних мостів, – експерти

Шулявський – не єдиний міст, що перебуває в аварійному стані. У громадській організації "Публічний аудит" з’ясували, що наразі в Києві негайного ремонту потребують 10 штучних споруд, для реконструкції яких необхідно виділити від 3 до 4 мільярдів гривень.

На сьогодні загалом у Києві наявно 170 об’єктів дорожньої інфраструктури. За інформацію КК "Київавтодор", аварійних мостів у Києві немає, але є обмежено придатні для експлуатації – таких зафіксовано 10 об’єктів.

Серед них точно є і шляхопровід на Проспекті Перемоги в районі станції метро "Нивки"; і на проспекті Науки, де зараз продовжується розпочата в 2016 році реконструкція; і шляхопровід на перетині проспекту Перемоги та Повітрофлотського проспекту; і міст Патона,

– вказав провідний аналітик "Публічного аудиту" Вололодимир Тарчинський.

Якщо ці 10 об’єктів перебувають у такому ж стані, що й Шулявський міст, для реконструкції якого необхідно 370 мільйонів гривень (про це йдеться у відповідному рішенні Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 554/1558 "Про бюджет Києва на 2017 рік" – "24"), то міській владі вже зараз треба готуватися до того, що загалом на реконструкцію всіх об’єктів піде від 3 до 4 мільярдів, зауважив експерт і додав, що точну суму вдасться визначити тільки після ретельного обстеження експертами кожної штучної споруди окремо та формування кошторису на проведення реконструкції.

Спеціалісти також акцентують, що при перевірках технічного стану мостів і шляхопроводів необхідно приділяти увагу не тільки безпосередньо якісним характеристикам матеріалів мосту/шляхопроводу, їх цілісності, а й ситуації навколо цих інфраструктурних об’єктів. Адже подекуди об’єкти дорожнього сервісу розташовані занадто близько до штучних споруд, що також призводить до їх руйнування.

Нагадаємо, 27 лютого в Києві частково обвалився Шулявський шляхопровід.

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко доручив перевірити всі шляхопроводи й мости у столиці. А архітектори показали, якою може бути нова транспортна розв'язка на Шулявці.