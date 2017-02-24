Кримські татари показали промовистий ролик: Опір триває

З час окупацію Криму минуло три роки – за цей час Росія перетворила півострів на гетто.

Про це мовиться у ролику кампаніїї "Крим – це Україна. 1096 днів опору Криму", який опублікував уповноважений Президента у справах кримськотатарського народу з прав людини.

За три роки Росія перетворила Крим на гетто для кримських татар та українців. Вбивствами, викраденнями, ув’язненнями, обшуками, штрафами, допитами, та іншими репресіями окупант хоче змусити мовчати. Опір триває,

– мовиться у відео.

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