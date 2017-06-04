Криваві інциденти у Лондоні кваліфікували як теракти

Управління поліції Лондона підтвердило факт нападу з ножем на відвідувачів ринку в районі Боро-маркету. Ще один інцидент стався у трьох кілометрах від наїзду фургону на пішоходів.

Про це повідомила британська поліція у своєму Twitter.

Третя за вечір надзвичайна подія слалася приблизно за 3 кілометри на північний захід від Лондонського мосту – в районі Воксхолл.

Відбулися три окремих інциденти, є постраждалі. Інциденти розслідуються,

– повідомило високопоставлене джерело у Скотланд-Ярді.

"Інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет оголошені як терористичні акти", – йдеться у повідомленні британської поліції.

At 0025hrs 4/6/17 the incidents at #LondonBridge & #BoroughMarket were declared as terrorist incidents. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 3 червня 2017 р.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент. Загинули щонайменше 7 осіб, є багато поранених.