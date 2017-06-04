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Криваві інциденти у Лондоні кваліфікували як теракти

03:24, сьогодні 93 Читать новость на русском
Подвійний теракт у Лондоні
Подвійний теракт у Лондоні / Фото з соцмереж

Управління поліції Лондона підтвердило факт нападу з ножем на відвідувачів ринку в районі Боро-маркету. Ще один інцидент стався у трьох кілометрах від наїзду фургону на пішоходів.

Про це повідомила британська поліція у своєму Twitter.

Третя за вечір надзвичайна подія слалася приблизно за 3 кілометри на північний захід від Лондонського мосту – в районі Воксхолл.

Відбулися три окремих інциденти, є постраждалі. Інциденти розслідуються,
– повідомило високопоставлене джерело у Скотланд-Ярді.

"Інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет оголошені як терористичні акти", – йдеться у повідомленні британської поліції.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент. Загинули щонайменше 7 осіб, є багато поранених.

Теги: Великобританія Теракт у Лондоні Лондон Теракт
Джерело: 24 Канал
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