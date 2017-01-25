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Кривавий сеанс: бійка зі стріляниною сталися в кінотеатрі у Запоріжжі

14:52, сьогодні 329 Читать новость на русском
Між чоловіками спершу виник словесний конфлікт, а завершилося все бійкою зі стріляниною
Між чоловіками спершу виник словесний конфлікт, а завершилося все бійкою зі стріляниною / Соцмережі

Напередодні близько 23-ї години вечора в кінотеатрі, що на Соборному проспекті у Запоріжжі, словесний конфлікт між двома чоловіками спершу переріс у бійку, а згодом завершився стріляниною

У результаті інциденту постраждав 30-річний житель міста, передає Патрульна поліція міста.

Потерпілий, зокрема, повідомив, що у нього відбувся словесний конфлікт з невідомим йому чоловіком у залі кінотеатру.

Згодом, за його словами, відбулася бійка, а завершилося все пострілом.

Крім того, житель Запоріжжя прямо вказав на того, хто у нього стріляв.

Під час поверхневого огляду у вищезазначеного громадянина виявили предмет, схожий на пістолет.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Олександрівського відділення поліції для подальшого з'ясування обставин справи, а також бригаду швидкої, яка надала допомогу потерпілому.

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Теги: Україна Кримінал Поліція Зброя Запоріжжя Сутички
Джерело: 24 Канал
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