Кучма вказав на важливу роль Макрона в українському питанні

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Другий президент України Леонід Кучма вважає, що новий президент Франції внесе українське питання до порядку денного зовнішньої політики Франції.
Про це пише "Інтрефакс-Україна".
"Мені здається, особливо повинен зіграти новий президент Франції. Дивлячись на нього, слухаючи його...Він не та людина, яка просто так кидає слова на вітер. Я думаю, що українська тема стане однією з важливих тем в політиці Франції", – вважає Кучма.
Він додав, що зараз важливо, що відбула ще одна зустріч нормандської четвірки у "оновленому форматі".
Нагадаємо, під час зустрічі Володимира Путіна та Еммануеля Макрона, що відбулась 29 травня, французький президент застеріг російського колегу – у разі ескалації конфлікту на Донбасі, Франція може посилити санкції проти Росії.