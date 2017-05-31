Кучма вказав на важливу роль Макрона в українському питанні

Другий президент України Леонід Кучма вважає, що новий президент Франції внесе українське питання до порядку денного зовнішньої політики Франції.

Про це пише "Інтрефакс-Україна".

"Мені здається, особливо повинен зіграти новий президент Франції. Дивлячись на нього, слухаючи його...Він не та людина, яка просто так кидає слова на вітер. Я думаю, що українська тема стане однією з важливих тем в політиці Франції", – вважає Кучма.

Він додав, що зараз важливо, що відбула ще одна зустріч нормандської четвірки у "оновленому форматі".

Нагадаємо, під час зустрічі Володимира Путіна та Еммануеля Макрона, що відбулась 29 травня, французький президент застеріг російського колегу – у разі ескалації конфлікту на Донбасі, Франція може посилити санкції проти Росії.