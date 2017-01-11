Кулеба заявив європейцям, що Росія репресує українців

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба розповів на засіданні комітету міністрів РЄ про репресії Росії проти України.

Про це він написав у Twitter.

Провели перше засідання Комітету міністрів Ради Європи у 2017. Не хотів псувати колегам постсвятковий настрій, але не міг не виступити щодо репресій Росії проти українців, у т. ч. в Криму,

– написав Кулеба.

Дипломат додав, що закликав органи і держави Ради Європи вживати заходів для захисту українців.

Читайте також: Рада Європи закликає скасувати заборону Меджлісу