Культовий режисер Емір Кустуриця потрапив в ДТП

Відомий сербський кінорежисер Емір Кустуріца потрапив в ДТП на трасі між Белградом та Чачаком.

Про це повідомляє видання Аvaz.

За інформацією видання, водій Mercedes, на якому рухався режисер, не впорався з керуванням і автомобіль вилетів з дороги.

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Еміру Кустуріци та водієві надали першу медичну допомогу, після чого обох госпіталізували. Наразі про їхній стан нічого не відомо.

Довідка: Емір Кустуріца – відомий сербський режисер, лауреат багатьох престижних кінопремій. Він двічі отримував "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю: першу - за фільм 1984 року "Тато у відрядженні", а другу – за роботу "Андеграунд" 1995 року.



Крайній на даний момент фільм Кустуріци – "За Чумацьким шляхом" – вийшов у 2016 році.