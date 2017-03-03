Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства
У свіжому випуску програми журналістських розслідувань "ЦРУ" – шокуючі історії квартирних афер, в якій фігурують безліч підприємств, нотаріуси і судді. Як не стати жертвою оборудок з нерухомістю.
Із реформою 2015 року нотаріуси значно розширили свої повноваження . Зокрема, вони отримали право перереєстровувати нерухоме майно, разом з тим, кількість квартирних афер збільшилась в рази.
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Порушуючи закони і всі процесуальні вимоги нотаріуси перереєстровують житло на інших власників. Слідчі ці справи розглядають неохоче і часто безпідставно закривають, а контролюючий орган – Мінюст, реагує мляво.
На цей час відкрито більше восьми тисяч справ про квартирне шахрайство і переважна більшість з них зайшли в глухий кут.
Як працює система квартирних афер і як не стати жертвою шахраїв – дивіться у резонансному розслідуванні.
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