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Квартирні афери: як вберегтись від шахрайства

ЦРУ 08:17, сьогодні 213 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми журналістських розслідувань "ЦРУ" – шокуючі історії квартирних афер, в якій фігурують безліч підприємств, нотаріуси і судді. Як не стати жертвою оборудок з нерухомістю.

Із реформою 2015 року нотаріуси значно розширили свої повноваження . Зокрема, вони отримали право перереєстровувати нерухоме майно, разом з тим, кількість квартирних афер збільшилась в рази.

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Порушуючи закони і всі процесуальні вимоги нотаріуси перереєстровують житло на інших власників. Слідчі ці справи розглядають неохоче і часто безпідставно закривають, а контролюючий орган – Мінюст, реагує мляво.

На цей час відкрито більше восьми тисяч справ про квартирне шахрайство і переважна більшість з них зайшли в глухий кут.

Як працює система квартирних афер і як не стати жертвою шахраїв дивіться у резонансному розслідуванні.

Теги: гроші Розслідування Нерухомість Міністерство юстиції ЦРУ
Джерело: 24 Канал
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