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Квитки на потяг "Київ – Перемишль" можна буде купити онлайн

15:29, сьогодні 387 Читать новость на русском
Поїзд
Поїзд "Інтерсіті" до Польщі / facebook.com

У Львові голова обласної ради Олександр Ганущин та голова ОДА Олег Синютка обговорили впровадження онлайн-продажу квитків на потяг "Київ-Львів-Перемишль" з послом Польщі в Україні Яном Пєклом та генеральним консулом у Львові Вєславом Мазуром.

Про це повідомили на офіційному сайті Львівської обласної ради.

Незабаром квиток можна буде купувати в Інтернеті. За словами Ганущина, електронні квитки в поїзді міжнародного сполучення збільшать пасажиропотік і пришвидшать появу нового рейсу на українсько-польському сполученні.

Зовсім нещодавно почав курсувати потяг "Київ-Львів-Перемишль". Запустити цей рейс вдалося всього за місяць завдяки зусиллям наших народних депутатів. Поїзд користується неабиякою популярністю. Утім, впевнений, запровадження електронної купівлі квитків значно збільшить кількість пасажирів. Також це дасть поштовх для нового рейсу у цьому напрямку,
– впевнений Ганущин.

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Нагадаємо, квитки на експрес Київ-Перемишль досі можна купити лише особисто в міжнародних касах.

Регулярні рейси "Київ-Львів-Перемишль" розпочали курсувати з кінця грудня.

Теги: Україна Укрзалізниця залізниця Львів Польща Інтернет
Джерело: 24 Канал
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