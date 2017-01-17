Легендарна бригада ЗСУ святкує ювілей

72-й бригаді ЗСУ виповнилося 75 років.

Війна для 72 бригади розпочалась з перших днів – 8 березня 2014-го року. У них за плечима Маріуполь, рейд вздовж кордону разом із десантниками, Ізваринський котел, Волноваха, Докучаєвськ, Донецький аеропорт та багато інших гарячих точок Донбасу. Сьогодні вони утримують десятки кілометрів фронту під Авдіївкою.

У святковий день бійці отримали багато нагород та цінних подарунків. Комбриг Андрій Соколов отримав особисту зброю – пістолет Стєчкіна з рук генерала Руслана Хомчака.

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Усі військові бригади на святкування приїхати не змогли. Когось нагородили на місці, бо ж позиції залишати ніхто не був уповноважений, хоч ситуація на фронті змінилася у кращу сторону.

Набагато тихіше і спокійніше чим було 3 місяці тому. Це заслуга бригади, не моя особиста, а всього особливого складу бригади, – вважає Соколов.



Одразу після урочистостей бійці повернулися на передову.