Легендарний мультфільм у коміксах: "Як козаки енергонезалежність розвивали"

Винахідлива трійця козаків з улюбленого українцями мультфільму "Як козаки…" стала героями коміксу про розумне споживання енергоресурсів.

Грай, Око та Тур у притаманній їм винахідливій манері через комікски показують як розумно економити власні статки та при цьому ще й інвестувати в українську енергетику.

Серія коміксів "Як козаки енергонезалежніcть розвивали" розроблена, щоб привернути увагу широкої громадськості до змін у енергетичному секторі. Автори розраховують, що образи, знайомі українському народу вже 50 років, додадуть емоційного забарвлення та довіри до поточних змін в енергетичному секторі.