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Легендарний мультфільм у коміксах: "Як козаки енергонезалежність розвивали"

12:24, сьогодні 242 Читать новость на русском
Енергонезалежність
Енергонезалежність / politeka.net

Винахідлива трійця козаків з улюбленого українцями мультфільму "Як козаки…" стала героями коміксу про розумне споживання енергоресурсів.

Грай, Око та Тур у притаманній їм винахідливій манері через комікски показують як розумно економити власні статки та при цьому ще й інвестувати в українську енергетику.

Серія коміксів "Як козаки енергонезалежніcть розвивали" розроблена, щоб привернути увагу широкої громадськості до змін у енергетичному секторі. Автори розраховують, що образи, знайомі українському народу вже 50 років, додадуть емоційного забарвлення та довіри до поточних змін в енергетичному секторі.

Теги: Енергетика Енергоефективність
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