Легенди повертаються: на ринку з’явиться ще один відомий телефон

Слідом за Nokia 3310, компанія Lenovo планує відродити та запустити у виробництво знаменитий телефон Motorola Razr V3.

Про це пишуть на Android Insider.

Генеральний директор Lenovo Ян Юанцинь заявив, що планує повторити успіх розкладеного телефону, створивши оновлену версію.

Оригінальний розкладний телефон Motorola Razr V3 був створений ще в 2004 році і журнал Forbes включив представників серії RAZR до культових стільникових телефонів світу.

Як вважає директор, така легендарна модель зможе привернути більшу увагу споживачів до компанії-виробника в очах інших конкурентів. Проте як саме ця модель буде оновлена, представник компанії не розповів.

Нагадаємо, що 22 лютого компанія Lenovo припинила випуск смартфонів під брендом Motorola і Vibe. Тепер моделі будуть виходити під маркою Lenovo moto.

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