Lego випустить фігурки жінок-астронавтів NASA

Популярна компанія Lego створить нову колекцію фігурок, присвячену жінкам-астронавтам NASA.

Про це повідомляють на офіційному сайті Lego Ideas.

Ідея колекції належить автору наукових публікацій з США Майї Вейнсток (Maia Weinstock). Для участі в конкурсі кращих ідей для Lego їй потрібно було набрати 10 тисяч голосів.

Як автор наукових текстів і письменник з сильним особистим інтересом до освоєння космосу й історії жінок в науці та інженерній справі, проект Майї Вейнсток "Women of NASA" ("Жінки NASA") став можливістю прославити успіхи жінок в космосі. Особливо тих, хто вніс великий вклад в роботу NASA ,

– розповіли розробники на сайті.

Компанія створить серію з п'яти міні-фігурок, які будуть присвячені реальним вченим, інженерам та астронавтам жіночої статі, які працюють або працювали в американському космічному агентстві.

UPDATE: The @WomenNASA set has been approved by LEGO and will be available in late 2017 or early 2018! https://t.co/LnrgNSJj3P — Hubble (@NASA_Hubble) 28 лютого 2017 р.

Прототипами для міні-фігурок стали: жінка-науковець NASA Кетрін Джонсон, комп'ютерний фахівець Маргарет Гамільтон, астроном Ненсі Грейс Роман, астронавт Саллі Райд, що стала першою жінкою США, яка побувала в космосі, і Мей Джемісон – перша афроамериканка, яка здійснила політ в космос.

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