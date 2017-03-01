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Lego випустить фігурки жінок-астронавтів NASA

14:49, сьогодні 37 Читать новость на русском
Жінки-астронавтки NASA в Lego
Жінки-астронавтки NASA в Lego / ideas.lego.com

Популярна компанія Lego створить нову колекцію фігурок, присвячену жінкам-астронавтам NASA.

Про це повідомляють на офіційному сайті Lego Ideas.

Ідея колекції належить автору наукових публікацій з США Майї Вейнсток (Maia Weinstock). Для участі в конкурсі кращих ідей для Lego їй потрібно було набрати 10 тисяч голосів.

Як автор наукових текстів і письменник з сильним особистим інтересом до освоєння космосу й історії жінок в науці та інженерній справі, проект Майї Вейнсток "Women of NASA" ("Жінки NASA") став можливістю прославити успіхи жінок в космосі. Особливо тих, хто вніс великий вклад в роботу NASA ,
– розповіли розробники на сайті.

Компанія створить серію з п'яти міні-фігурок, які будуть присвячені реальним вченим, інженерам та астронавтам жіночої статі, які працюють або працювали в американському космічному агентстві.

Прототипами для міні-фігурок стали: жінка-науковець NASA Кетрін Джонсон, комп'ютерний фахівець Маргарет Гамільтон, астроном Ненсі Грейс Роман, астронавт Саллі Райд, що стала першою жінкою США, яка побувала в космосі, і Мей Джемісон – перша афроамериканка, яка здійснила політ в космос.

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Теги: Космос NASA LifeStyle
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