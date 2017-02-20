Леніна можуть оголосити президентом однієї з країн

За попередніми даними Центральної виборчої комісії Еквадору, кандидат від соціалістичного альянсу Ленін Морено набирає 39% голосів.

Цей 63-річний політик – відомий активіст руху за права людей з обмеженими можливостями. 19 років тому грабіжники вистрілили йому в спину і з того часу Ленін Морено частково паралізований.

Він був віце-президентом Еквадору з 2007 до 2013 року.

Крім того, Морено номінували на Нобелівську премію миру, а у 2013-му році він став спеціальним послом генсека ООН з питань людей з обмеженими можливостями.

Морено став першою людиною з обмеженими можливостями, яка може очолити Еквадор.

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