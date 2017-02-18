"Ленінська кузня" Порошенка таки вирішила декомунізуватись

Суднобудівний завод "Ленінська кузня" у Києві, що належить президенту, таки вирішив змінити назву і форму власності.

Декомунізована "Ленінська кузня" з публічного акціонерного товариства (ПАТ) тепер перетвориться на приватне акціонерне товариство (ПРАТ).

Про це з посиланням на сааме підприємство пише ZN.ua.

Відповідне рішення акціонерів мають ухвалити на зборах акціонерів 30 березня.

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На зборах також планується затвердити річний звіт підприємства за 2016 рік, порядок розподілу прибутку за 2016 рік, прийняти рішення про обрання генерального директора, членів наглядової ради, ревізійної комісії, а також розглянути інші питання.

Нагадаємо, після того, як у травні 2015 були прийняті так звані закони про декомунізацію "Ленінська кузня" Порошенка за майже два роки так і не змінила назви.