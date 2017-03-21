Лікування коноплею по-глухівськи: прорив у медицині чи піар-хід

Міський голова Глухова оголосив про плани щодо створення першого в Україні європейського центру терапії марихуаною. Про перспективи такого лікування і законність подібного закладу — розпитували журналісти сайту "24".

Мішель Терещенко вірить, що завдяки канабісу (він же — конопля або марихуана) можна полегшити самопочуття людей з важкими хворобами. І навіть розповів, що вже є інвестори, які готові підтримати його ініціативу зі створення такого центру.

Але ж вживання коноплі в Україні поза законом, це відомо всім. Тим більше – немає у нашій державі ліків з конопель. Тому що навіть дослідження її медичних властивостей з метою створення медичного препарату на основі канабісу потребує дозволу від держави. А вона не ставить для себе це питання пріоритетним. Як наслідок – навіть у Національній академії медичних наук не можуть приступити до повноцінного вивчення теми.

Детально про поневіряння конопляних ліків ми вже писали: Легалізувати все: ліки з марихуани і коли вони можуть з'явитись в Україні

Втім, це медичне застосування коноплі не передбачено законом. А от селекція цієї рослини відбувається цілком в його рамках – для промислових цілей, які не передбачають застосування на людях.

Що ж мав на увазі пан Терещенко, говорячи про лікування коноплею? Адже будь-які ліки потребують ліцензування, а до того – клінічних випробувань та інших серйозних наукових доказів їхньої ефективності.

Чим і як лікуватимуть

Прес-секретар Мішеля Терещенко Оксана Друпп у відповідь на запитання сайту "24" пояснила, що міський голова Глухова заговорив про лікування марихуаною саме з метою впровадження недорогої й доступної для всіх медицини з використанням ненаркотичної коноплі. Доступної – бо на Глухівщині, зокрема, існує культура коноплевирощування.



Інститут луб’яних культур у Глухові є першим у світі, де виростили ненаркотичні коноплі, які мають чимало корисних і ефективних компонентів, щоб вилікувати багато хвороб. Цінні властивості ненаркотичних конопель можуть бути корисні для виготовлення лікарських засобів навіть від раку, розсіяного склерозу, хвороби Паркінсона чи Альцгеймера. Йдеться про коноплі, з яких можна виготовляти цінні ефірні олії з канабіноїдами й використовувати їх для масажу, виготовлення кремів, проведення ароматерапії,

— пояснила Друпп.

У Інституті луб'яних культур селекційну роботу з коноплями називають одним з пріоритетних напрямків роботи. І наголошують: основним у селекції конопель є створення високопродуктивних сортів конопель з відсутністю наркотичних властивостей та їх первинне й елітне насінництво. І робота ця ведеться досить успішно.

Як відзначив у коментарі сайту"24" прес-аташе "Маршу свободи за реформу наркополітики" Тарас Ратушний, наукова база селекції в Глухівському інституті луб'яних культур – одна з найкращих у світі.

Тут пішли проти природи, витратили роки на виведення сортів конопель, в яких канабіноїдів не знаходять найточніші прилади МВС, лише аби дати рослині шанс законно вирощуватись. За цей час у країнах, де не існує таких безглуздих обмежень, канабіноіди успішно досліджують вчені, з коноплі виробляються цілий спектр ліків, ефективних проти багатьох важковиліковних хвороб,

– уточнив він.

Отже, коноплю застосовуватимуть не у вигляді власне ліків, а безпосередньо саму рослину, що не заборонена законом. Інше питання – наскільки саме виведені науковцями сорти здатні лікувати. Втім, на нього мають відповісти медики і науковці, яких запросив до співпраці у своєму пості мер Глухова.

Глухівські коноплі і правоохоронці

Оксана Друпп наголосила: центр коноплелікування не нестиме жодного ризику для людей, і все буде повністю легально, відповідно до чинного законодавства України.

Ми звернулися по підтвердження до сумських правоохоронців. Керівник відділу комунікації головного управління Нацполіції у Сумській області Ельвіра Біганова у коментарі сайту "24" відзначила, що не даватиме оцінку доцільності вирощування коноплі з медичної точки зору, а щодо законності намірів Терещенка відкрити "конопляний центр" сказала наступне.

Наскільки я володію інформацією, то фірма мера має діючу ліцензію на вирощування коноплі, про яку він говорить. Але вона не містить речовину тетрагідроканабінол. Тобто, така конопля наркоманів не привабить. Вона технічна. Її можна застосовувати лише в промисловості,

– уточнила Біганова.

Представниця поліції додала, що по відповідним ліцензіям така конопля також вирощується ще у трьох районах Сумщини.

Потреба є, шукаймо рішення

Втім, ідея пана Терещенка – хороша тактика з точки зору привернення уваги до проблеми. У світі дійсно вже навчились виготовляти ліки з марихуани, зокрема у США – запатентували їх і продають тим, хто їх потребує.

Сміливий крок Мішеля Терещенка можна лише гучно вітати, відзначив Тарас Ратушний.

Якщо меру Глухова вдасться зібрати під дахом родового помістя Терещенків кращих українських науковців, селекціонерів, лікарів та агрономів, Україна має шанс здійснити якісний стрибок і навіть наздогнати цивілізовані країни світу, від яких сьогодні відстає у цій царині на 20 років,

– зауважив експерт.

Втім, за словами Ратушного, реалії українського законодавства щодо конопель підказують, що цей революційний заклик до науковців приєднуватись до команди Мішеля Терещенка слід розглядати виключно як декларацію намірів. Адже медичне використання навіть коноплі без психоактивних властивостей в Україні залишається поза законом. На вчених, які наважаться працювати над розробкою аналогів відомих у світі ліків, в Україні чекає кримінальне переслідування.

Ці закони треба змінювати і ліцензіювати контрольований державою обіг коноплі. Спершу для наукової діяльності, згодом, після успішних результатів – для потреб фармакологічної галузі. Ці препарати чекають десятки тисяч пацієнтів медичного канабісу,

– уточнив він.

Експерт підсумував: маючи законне право на доступ до якісного лікування, за відсутності зваженої державної політики чимало з таких хворих змушені займатися самолікуванням, послуговуючись ризикованою пропозицією чорного ринку. Держава, як мінімум, повинна захистити медичних пацієнтів, взявши під контроль якість та кількість препарату, який їм допомагає і якого вони потребують. Зусилля ж вітчизняних науковців на винахід конопляних ліків має бути підкріплений чітким державним замовленням.

Фото з сайту Інституту луб'яних культур НААН

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