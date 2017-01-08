Літак з Києва зазнав аварії у Білорусі

Під час здійснення посадки у аеропорту білоруського Гомеля зазнав аварії літак Cessna 560X з пасажирами на борту.
Як повідомили у Міністерстві надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь, аварія сталась 7 січня о 21:40 годині.
За попередніми даними, через пошкодження шини лівої бічної стійки шасі стався виїзд за межі злітно-посадкової смуги приблизно на 15 метрів літака Cessna 560X,
– йдеться в повідомленні.
У літаку знаходилися 3 члени екіпажу і 4 пасажири. Постраждалих немає.
Точна причина події встановлюється.
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Як повідомляє InfoResist, літак здійснював рейс із Києва.
До слова, у Києві через негоду деякі рейси затримують.
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