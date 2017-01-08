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Літак з Києва зазнав аварії у Білорусі

13:36, сьогодні 3188 Читать новость на русском
Аварія літака
Аварія літака / МНС Білорусі

Під час здійснення посадки у аеропорту білоруського Гомеля зазнав аварії літак Cessna 560X з пасажирами на борту.

Як повідомили у Міністерстві надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь, аварія сталась 7 січня о 21:40 годині.

За попередніми даними, через пошкодження шини лівої бічної стійки шасі стався виїзд за межі злітно-посадкової смуги приблизно на 15 метрів літака Cessna 560X,
– йдеться в повідомленні.

У літаку знаходилися 3 члени екіпажу і 4 пасажири. Постраждалих немає.

Точна причина події встановлюється.

Читайте також: Російський літак майже добу не можуть зрушити з місця після аварії

Як повідомляє InfoResist, літак здійснював рейс із Києва.

До слова, у Києві через негоду деякі рейси затримують.

Теги: Київ Білорусь авіація
Джерело: 24 Канал
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