Літак з Києва зазнав аварії у Білорусі

Під час здійснення посадки у аеропорту білоруського Гомеля зазнав аварії літак Cessna 560X з пасажирами на борту.

Як повідомили у Міністерстві надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь, аварія сталась 7 січня о 21:40 годині.

За попередніми даними, через пошкодження шини лівої бічної стійки шасі стався виїзд за межі злітно-посадкової смуги приблизно на 15 метрів літака Cessna 560X,

– йдеться в повідомленні.

У літаку знаходилися 3 члени екіпажу і 4 пасажири. Постраждалих немає.

Точна причина події встановлюється.

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Як повідомляє InfoResist, літак здійснював рейс із Києва.

До слова, у Києві через негоду деякі рейси затримують.