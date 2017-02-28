Литва посадила на солідний термін двох агентів Кремля

Окружний суд Литви виніс вирок двом особам у справі про шпигунство на користь Росії.

Про це повідомляє "Німецька хвиля" з посиланням на литовський портал Delfi.

Винним визнали колишнього офіцера збройних сил Литви, а також громадянина Росії, якому колишній офіцер передавав секретні відомості.

Колишній офіцер Сергій Пусін, що проходив службу на авіабазі литовських ВПС, був засуджений до 5 років позбавлення волі, а росіянин Сергій Моїсеєнко отримав 10 років ув'язнення.

Крім шпигунства його звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів, вибухівки та бойових гранат.

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За даними слідства, Пусіна завербували спецслужби Росії у 2012 році. Продовж двох років він постійно інформував росіян про стан збройних сил Литви та місії НАТО з патрулювання повітряного простору балтійських країн.

Моісеєнко постачав Пусіну шпигунську техніку і платив йому за різну інформацію від 500 до 1000 євро.

Обидва чоловіка були заарештовані 29 грудня 2014 року.