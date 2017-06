Лобода зібралась з концертом в ще одне українське місто

буквально за пару дней нас поддержали более 50.000 человек. я благодарю и низко кланяюсь каждому неравнодушному! отдельное спасибо @lozovoy_official за твою преданную любовь к артисту! @lobodaofficial гордись своими ребятами! у тебя непобедимая армия! и друзья, я вас уверяю, мы пели поем и будем петь в Украине как и в других странах мира. и уже очень скоро увидимся в Харькове! ? #одессаслободой #шакалыдолжнысидетьвклетке #loboda #lobanda #h2lo #спасиболюдизалюбовь

A post shared by Natella Krapivina (@natellakrapivina) on Jun 1, 2017 at 3:31am PDT