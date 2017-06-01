Лобода зібралась з концертом в ще одне українське місто

Скандальновідома українська співачка Світлана Лобода, попри скандал в Одесі, планує й далі гастролювати містами України. Наступний на черзі Харків.

Про це заявила продюсер співачки Нателла Крапівіна в своєму Instagram.

"Буквально за кілька днів нас підтримали понад 50.000 людей. Я дякую і низько вклоняюся кожному небайдужому! …У нас непереможна армія!", – написала Крапівіна.

Вона також додала, що Світлана Лобода далі співатиме як в Україні, так і в інших країнах світу.