Ломаченко отримав престижну нагороду у США

Український боксер другої напівлегкої ваги Василь Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів за версією відомого американського телеканалу HBO.

Про це повідомляє канал HBO.

Другим став представник Казахстану Геннадій Головкін,а третє місце зайняв Андре Ворд з США.

До першої п’ятірки потрапили росіянин Сергій Ковальов і Роман Гонсалес з Нікарагуа.

Нагадаємо, раніше мексиканський телеканал ESPN Deportes визнав українця автором найкращого нокауту року. А звання кращого боксера року Ломаченку надало авторитетне видання Fightnews.



До того ж, Ломаченко отримав титул найкращого боксера світу у 2016 році від видання Вoxingnews24. Відомо, що Ломаченко сьогодні діючий чемпіон за версією WBO.