Лондонський суд вже третій день поспіль розглядає справу "боргу Януковича"

Засідання розпочнеться о 12 годині за київським часом і триватиме весь день.

Україна отримала від Росії 3 мільярди доларів, які Москва надала екс-президенту Януковичу майже напередодні його втечі. Київ наполягав на визнанні боргу комерційним з його подальшою реструктуризацією.

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Москва ж зажадала визнати борг державним. МВФ у цій суперечці став на бік Росії.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 січня, Високий суд Англії та Уельсу почав слухання у справі про "борг Януковича".