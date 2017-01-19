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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Лондонський суд вже третій день поспіль розглядає справу "боргу Януковича"

10:51, сьогодні 67 Читать новость на русском
Суд
Суд / 24 Канал

Засідання розпочнеться о 12 годині за київським часом і триватиме весь день.

Україна отримала від Росії 3 мільярди доларів, які Москва надала екс-президенту Януковичу майже напередодні його втечі. Київ наполягав на визнанні боргу комерційним з його подальшою реструктуризацією.

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Москва ж зажадала визнати борг державним. МВФ у цій суперечці став на бік Росії.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 січня, Високий суд Англії та Уельсу почав слухання у справі про "борг Януковича".

Теги: МВФ Віктор Янукович гроші Лондон
Джерело: 24 Канал
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