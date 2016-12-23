Лукашенко зробив Кучмі символічний подарунок

Другий президент та представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма зустрівся у Мінську з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Як пише прес-служба Лукашенка, сторони тепло поспілкувалися та обмінялися подарунками.
Екс-президент України подарував білоруському лідерові збірку праць італійського мислителя Нікколо Макіавеллі.
Натомість Лукашенко "розщедрився" для Кучми на плюшеву м’яку іграшку – півня, який є символом 2017 року.
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