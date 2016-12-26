Лутковська зустрілась з кількома українськими в'язнями в Криму

Уповноважена з прав людини України Валерія Лутковська відвідала українських політв'язнів у Криму.

Серед них – заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. За інформацією керівника секретаріату українського омбудсмена Богдана Крикливенка, цього побачення добивалися 3 місяці.

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Хотіли зустрітися з усіма 42 українськими в'язнями в Сімферопольському СІЗО, серед них багато тих, хто звернувся з проханням про переведення на материкову частину України. Але зустріч відбулася тільки з трьома.

Нагадаємо, що Лутковська вела переговори з російською колегою Тетяною Москальковою про відвідування слідчих ізоляторів і пенітенціарних установ Криму.