Луценко оприлюднив нові деталі справи депутатів-зрадників з Криму

Прокуратура направила до суду обвинувальні акти щодо екс-депутатів Верховної Ради АР Крим.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.

Він зазначив, що 11 екс-депутатів підозрюють у державній зраді. Луценко додав, що правоохоронці отримали беззаперечні докази того, що у березні 2014 ці депутати сприяли окупації Криму.

Зокрема, депутати незаконно прийняли низку постанов, в результаті чого було створено нелегітимне державне утворення "Республіка Крим". Екс-депутатам загрожує від дванадцяти до п’ятнадцяти років в’язниці.

Апеляційним судом м. Києва по 6 фігурантах вже призначено засідання на 3 – 4.01.2017 для розгляду питання щодо визначення суду, який буде їх розглядати,

– зазначив він.

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