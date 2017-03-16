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Луцькі депутати ніяк не визнають смерть мера

02:30, сьогодні 83 Читать новость на русском

У Луцьку триває епопея з померлим мером, який і досі формально виконує обов'язки міського голови. Навіть на сороковий день після смерті депутати міськради не спромоглися визнати його небіжчиком.

Зняти повноваження міського голови з покійного Миколи Романюка означає тимчасово передати їх секретареві Луцької міськради Юлії Вусенко. Та проти цього депутати від "УКРОПу" і "Батьківщини". Аби не допустити представницю "Самопомочі" до посади мера, частина депутатів вирішує припинити її повноваження як секретаря міськради.

Після кількох годин суперечок, із зареєстрованих 39 депутатів у голосуванні взяли участь 24. Усі проголосували за дострокову відставку секретаря ради.

Комісія вирішила вважати повноваження секретаря міської ради Вусенко Юлії Василівни достроково припиненими,
– оголосив депутат Луцької міської ради ("УКРОП") Борис Смаль.

Щоб рішення набуло чинності, його повинна підписати секретар ради. Та оскільки її відсторонили, підпис доручили поставити депутату від "БЮТ" Григорію Пустовіту. А він таких повноважень немає.

Читайте також: У Луцьку депутати не хочуть визнавати смерть покійного мера

Підстав для такого підпису не бачить і начальник юридичного департаменту міської ради. Тим часом, сама Юлія Вусенко збирається подавати до суду, оскільки також вважає це рішення неправочинним.

Теги: Політика Україна Луцьк Скандал Самопоміч
Джерело: 24 Канал
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