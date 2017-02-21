Луценко розповів, що буде з нардепом Артеменком

Генеральний прокурор України Юрій Луценко прогнозує "з великою долею вірогідності" внесення до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з народного депутата Андрія Артеменка.

Про це повідомив він на спільному брифінгу з головою Служби безпеки України Василем Грицаком сьогодні у Києві.

Стосовно Артеменка, сьогодні порушено кримінальне провадження, в найближчий час він буде викликаний до слідчого. В разі, якщо він явиться – йому будуть задані принципові питання. Головне з них буде стосуватися тої частини його "плану", який був опублікований в американській пресі. Де йдеться про те, що пан Артеменко узгодив цей «план» з помічниками американського та російського президентів,

– заявив Луценко.

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Нагадаємо, скандал навколо народного депутата Андрія Артеменка розгорівся, коли стало відомо, що він нібито пропонував здати в "оренду" Крим на 50 чи 100 років в обмін на мир між Україною та Росією.



У зв’язку з цим фракція Радикальної партії Олега Ляшка прийняла рішення про виключення зі свого складу Андрія Артеменка.