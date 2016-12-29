Маккейн жорстко прокоментував потенційного держсекретаря США

Старший сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що у разі призначення держсекретарем США Рекса Тіллерсона, йому доведеться пояснювати свої відносини з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це він сказав під час відвідин країн Балтії, де існує широко поширене побоювання, що Москва хоче відновити свою владу в регіоні, передає Reuters.

Я і кілька моїх колег стурбовані висуванням Тіллерсона, зокрема його попередньою діяльністю та відносинами з Володимиром Путіним. У мене є побоювання, але впевнений, що ми дамо містеру Тіллерсону можливість зробити свою справу і він покаже, що він гідний бути держсекретарем,

– заявив Маккейн.

Як зазначається, гендиректор нафтодобувної компанії Рекс Тіллерсон може зіткнутися зі складним процесом затвердження його кандидатури у Сенаті США, з огляду на побоювання серед демократів і республіканців щодо його зв'язків з Росією.

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Відомо, що Тіллерсон у 2013 році отримав з рук Володимира Путіна "Орден дружби".

Нагадаємо, 13 грудня його висунув обраний Президент США Дональд Трамп на пост Державного секретаря США.