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Малайзія вводить візовий режим з Північною Кореєю через вбивство Кім Чон Нама

09:24, сьогодні 92 Читать новость на русском
Північна Корея
Північна Корея / tut-cikavo

З понеділка, 6 березня, всі північнокорейці повинні подати заяву на отримання візи для в'їзду в Малайзію.

Про це заявив заступник прем'єр-міністра країни Ахмад Захід Хаміді, повідомляє Bernama. За його словами, таке рішення прийнято з міркувань національної безпеки, пише "Еспресо".

Раніше громадянам Північної Кореї і Малайзії необхідно було використовувати тільки свої національні паспорти для в'їзду в обидві країни.

Читайте також: Смертна кара за вбивство: що чекає на підозрюваних у вбивстві брата Кім Чен Ина

Раніше одна з підозрюваних – громадянка Індонезії Сіті Айсі розповіла, що їй заплатили трохи менше 100 американських доларів за те, щоб бризнути чоловікові, як вона каже, «дитячим маслом». За словами жінки, вона думала, що бере участь в реаліті-шоу.

14 лютого стало відомо, що в малазійському аеропорту Куала-Лумпура був вбитий по батькові старший брат теперішнього лідер Північної Кореї Кім Чен Ина.

Теги: КНДР
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