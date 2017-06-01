Маленькі харків'яни зізналися в любові до України

У День захисту дітей сотні маленьких харків'ян зізнались у любові своїй Батьківщині. Для цього вони утворили величезне синьо-жовте серце, найбільше в Україні.

Чотири сотні хлопців та дівчаток створюють величезне серце. Такого в Україні ще не було, це національний рекорд.

За яскравим і зворушливим дійством спостерігав представник Національного реєстру рекордів України, який і оголосив фінальний вердикт.

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Маленькі харків’яни уже не вперше встановлюють національний рекорд. Торік дитячий парад у місті був найчисельнішим в історії України – у ньому взяли участь понад 5 тисяч дітей.