Марш у Сумах: як в місті відзначили День добровольця
11:23, сьогодні 58 Читать новость на русском
Більше сотні сумчан колоною вирушили від пам’ятного знаку Борцям за волю України до площі Незалежності.
Хвилиною мовчання люди вшанували воїнів, полеглих в АТО. Дорогою активісти співали гімн та скандували патріотичні гасла. Наприкінці маршу, сумчани запалили фаєри та димові шашки.
За словами учасників ходи, люди не могли стояти осторонь відзначенню Дня добровольця. Військові боронять один фронт, а українці у всіх містах – інший, ідеологічний.
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Джерело: 24 Канал
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