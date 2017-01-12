Маски-шоу: комік-група, яка піднімала настрій у непрості часи

Перша серія "Масок" вийшла в ефір у вересні 91 року. Розвал СРСР, безробіття та безгрошів'я – кращого часу для розважального шоу й не знайти.

Сам Делієв потім підтверджував: "Чим гірше живе країна, тим більший попит на гумор".

Одесити відзняли понад 70 півгодинних серій і здавалось не оминули жодної сфери: армія, лікарня, потяг, домашні застілля, в'язниця. Зйомки проходили не лише в Україні, а й в Колумбії та Японії. На перший погляд здавалось, це чудова імпровізація талановитих одеситів.

Насправді ж кістяк кожної серії писав Георгій ДелІєв, далі команда влаштовувала мозковий штурм і допрацьовувала її. Наостанок текст потрапляв до каскадерів та піротехніків, а ті вигадувули у який епізод варто додати бійку чи влаштувати вибух.

На режисерському кріслі теж сидів Делієв. У ці моменти абсолютно серйозний і сконцентрований. Зізнавався, коли на знімальному майданчику одночасно працює 60 людей, потрібно аби кожен чітко знав свою роль.

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До речі, за освітою Делієв архітектор, а Борис Барський – фізик-атомник. Акторську майстерність обоє опановували вже згодом. За всі роки маски промовили лише кілька слів, плюс накладали кілька титрів на серію. Зате активно використовували звуки, які стали родзинкою програми.

На початку двохтисячних продавати програму ставало дедалі складніше. Одна серія обходилась в десятки тисяч доларів. Продюсери шукали більш бюджетні проекти, тож "Маскам" поставили вирок— неформат.

Зараз улюблених акторів можна побачити на сцені власного театру в Одесі.