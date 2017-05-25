Масові затримання екс-податківців: суд відпустив ще одного під особисте зобов'язання

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому главі Державної податкової адміністрації в Автономній республіці Крим Костянтину Циркуну.

За рішенням суду його відпустили під особисте зобов’язання.

Відповідне рішення озвучила суддя Печерського районного суду Києва і постановила відпустити підозрюваного в залі суду.

Колишній головний податківець Криму повинен здати свій закордонний паспорт і з’являтись на вимогу слідчого.

Сторона звинувачення просила для Циркуна арешт на 2 місяці з альтернативою у вигляді внесення застави у розмірі 31 мільйона гривень.

Читайте також: Кілограми золота та мільйони готівки: Аваков озвучив результати антикорупційної спецоперації

Довідка: У 2012-2013 Костянтин Циркун очолював Державну податкову службу в Автономній республіці Крим.



До цього він також перебував на посаді глави ДПС у Волинській та Хмельницькій областях.



У 2008-2009 роках Циркун був начальником податкової міліції Волині.



Служив на оперативних посадах військової контррозвідки КДБ СРСР.



Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України.



24 травня Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи щодо двох колишніх податківців: колишнього начальника податкової інспекції Луганської області Олександра Антипова суд відпустив під заставу у 15 мільйонів гривень, колишньому голові податкової у Полтавській області Володимиру Задорожному суд постановив одягнути електронний браслет із можливістю внесення застави у розмірі 12 мільйонів гривень.



Вранці 25 травня стало відомо, що суд відпустив ще трьох затриманих екс-чиновників.