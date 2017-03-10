Масову перестрілку зчинили в підпільному казино Одеси

У п’ятницю, 10 березня, в Одесі відбулася перестрілка в підпільному казино, яке розташоване на проспекті Академіка Глушка.

Про це повідомляє "Думская".

Учасниками збройної сутички стали семеро людей. За даними видання,постраждалих та загиблих внаслідок конфлікту немає.

Натомість після перепалки зник громадянин Туреччини, через якого і розгорілася сутичка.

Відвідувачі підпільного казино розповіли, що зниклий турок перед конфліктом виграв велику суму грошей.

"Адміністрація відмовилася виплачувати виграш і викликала свій "дах" з числа псевдопатріотичних організацій. Так вийшло, що в казино приїхало і інше угруповання, яке конкурує з першим, домагаючись виняткового права "кришування" нелегальних гральних закладів в Одесі", – повідомило видання.

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Зазначається, що поки на місце інциденту прибули правоохоронці, зловмисники встигли втекти. Вони й забрали з собою громадянина Туреччини.