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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Масову перестрілку зчинили в підпільному казино Одеси

20:23, сьогодні 117 Читать новость на русском
В підпільному казино Одеси спалахнув збройний конфлікт
В підпільному казино Одеси спалахнув збройний конфлікт / Zik.ua

У п’ятницю, 10 березня, в Одесі відбулася перестрілка в підпільному казино, яке розташоване на проспекті Академіка Глушка.

Про це повідомляє "Думская".

Учасниками збройної сутички стали семеро людей. За даними видання,постраждалих та загиблих внаслідок конфлікту немає.

Натомість після перепалки зник громадянин Туреччини, через якого і розгорілася сутичка.

Відвідувачі підпільного казино розповіли, що зниклий турок перед конфліктом виграв велику суму грошей.

"Адміністрація відмовилася виплачувати виграш і викликала свій "дах" з числа псевдопатріотичних організацій. Так вийшло, що в казино приїхало і інше угруповання, яке конкурує з першим, домагаючись виняткового права "кришування" нелегальних гральних закладів в Одесі", – повідомило видання.

Читайте також: Перестрілку влаштували під судом у Кропивницькому: є постраждалі

Зазначається, що поки на місце інциденту прибули правоохоронці, зловмисники встигли втекти. Вони й забрали з собою громадянина Туреччини.

Теги: Україна Одеса Сутички Кримінал
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