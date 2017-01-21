Майже 40 людей постраждали внаслідок пожежі у Бухаресті

Полум'я спалахнуло сьогодні вранці у нічному клубі Bamboo.

Вогонь охопив всю будівлю, зараз вона повністю зруйнована. Про жертв інформації немає. 41 людину госпіталізували. У більшості: опіки та отруєння чадним газом. Дехто постраждав від переохолодження, оскільки вибіг на мороз без верхнього одягу.

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Кілька осіб отримали переломи, вистрибнувши з вікна палаючої будівлі. Причини інциденту з'ясовує слідство. За попередніми даними, у власників клубу були проблеми з ліцензією, заклад навіть збиралися закрити.