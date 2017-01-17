Меркель різко відповіла Трампу: Ми самі вирішимо свою долю

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель доволі різко відповіла на слова новообраного президента США Дональда Трампа про те, що невдовзі Євросоюз може розпастися.

Лідерка Німеччини вважає, що доля Європи – у руках самих європейців, передає Інтерфакс-Україна.

Про це вона заявила під час прес-конференції у відповідь на прохання журналістів прокоментувати прогноз Дональда Трампа британським та німецьким газетах про те, що на Євросоюз очікує розпад.

Окрім того, Трамп заявив, що він мало знайомий з Ангелою Меркель, та вважає її політику щодо біженців "катастрофою". На що Канцлерка відповіла, що вона хоче дочекатися інавгурації Трампа, щоб почати роботу з ним.

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