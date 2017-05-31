Меркель закликала ЄС стати активним гравцем на міжнародній арені

Канцлер Німеччини Ангела Меркель звернулася до країн Євросоюзу із закликом стати гравцем, який активно втручається у міжнародні справи.

Свою позицію вона озвучила під час офіційного візиту в Індію.

Глава німецького уряду також заявила, що Євросоюз буде розширювати географію співробітництва. Зокрема, окрім Сполучених Штатів, буде поглиблювати відносини з такими країнами, як Індія та Китай.

Ми повинні взяти свою долю у свої руки. Європа повинна стати активним гравцем на міжнародній арені. Важливо, щоб, окрім Нормандського формату щодо України, існувала платформа для обговорення ситуації в Лівії. Також ми можемо покращити ситуацію в низці сфер. Зокрема, у міграційній політиці,

– зауважила Меркель.

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