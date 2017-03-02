Ми не в змозі зняти санкції з Росії, попри те, що всі в ЄС бажають поліпшення з ними відносин, – міністр закордонних справ Німеччини

Росії не слід очікувати в найближчий час зняття санкцій країнами Євросоюзу. В цьому запевняє міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель.
Причиною того, що з Російської Федерації поки не плануються зніматися накладені на неї санкції, є те, що російська сторона не робить нічого для виконання Мінських домовленостей, передає Reuters.
Ми не в змозі зняти санкції, незважаючи на те, що, ймовірно, всі в Європі бажають поліпшити відносини з Росією,
– сказав Габріель.
Цю заяву німецький міністр зробив у Вільнюсі напередодні візиту до Києва.
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