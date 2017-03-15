Microsoft остаточно завершить підтримку Windows Vista: названо дату

Корпорація Microsoft оголосила про завершення підтримки операційної системи Windows Vista.

Як повідомили на офіційному сайті, повна підтримка цієї операційної системи завершиться 11 квітня.

Припинення підтримки – це зупинка служби технічної підтримки, завершення випуску оновлень та виправлень. Відомо, що ОС Vista зараз встановлена на 1,12% комп’ютерах.

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У корпорації також додали, що через 2 роки вони планують завершити підтримку Windows 7 та закликали користувачів зберегти себе від неприємних сюрпризів та встановити найновішу версію операційної системи Windows 10.