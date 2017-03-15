Міноборони затвердило кодекс честі та етики для ЗСУ

У середу, 15 березня, міністр оборони України Степан Полторак затвердив кодекс доброчесної поведінки та професійної етики для Міноборони та ЗСУ.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.



Згідно з повідомленням, документ встановлює принципи добросовісної поведінки, загальні вимоги, яких рекомендують дотримуватися при виконанні службових (посадових) обов'язків усіма без винятку військовослужбовцями та цивільним персоналом, а також відповідні санкції до осіб, які є порушниками норм поведінки.

У прес-службі додали, що кодекс розробив відділ з питань запобігання та виявлення корупції Міноборони у взаємодії з Науковим центром проблем запобігання корупції в секторі оборони та безпеки Національного університету оборони України ім. Черняховського і Центру зі зниження ризиків корупції в оборонному секторі (CIDS) оборонного відомства Королівства Норвегія.

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Положення Кодексу базуються на нормах Конституції України, антикорупційного законодавства, рекомендаціях Конвенції ООН проти корупції (ратифікованої Законом України № 251-V від 18.10.2006), інших документах ООН та Ради Європи, а також вимогах законів України "Про державну службі", "Про запобігання корупції", Статутів ЗСУ та інших нормативно-правових актів.