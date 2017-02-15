Мітингарі спалили під Верховною Радою автомобіль

Під комітетами Верховної Ради горіло авто. Щоправда картонне. Так учасники флеш-мобу вимагали від депутатів ухвалити законопроект, який дозволить ввозити вживані авто на іноземних номерах старші за сім років терміном на один рік.

Хочуть також і зменшення відсотка митних платежів.

За таке використання автомобіля заплатили офіційно в державний бюджет від 150-200 євро. Друге питання – ці люди офіційно на себе цей автомобіль декларують з зобов'язанням вивести. Це означає, що вся правоохоронна система знає і має базу даних, хто стоїть за кожним автомобілем,

– заявив нардеп та автор законопроекту Юрій Дерев'янко.

Проте експерти висловлюють сумніви в чистоті намірів авторів законопроекту. Кажуть: у разі його схвалення виросте новий тіньовий бізнес. Адже документ дозволяє передати привезений з-за кордону транспорт іншій особі. Відтак, автоперевізники зможуть нелегально продавати дешеві автомобілі. Або розбиратимуть їх на запчастини.

Окрім того, на думку фахівців, ініціатива може вбити стимули для легального імпорту автомобілів.

Читайте також: Як правильно обрати вживаний автомобіль

Зараз, нагадаємо, власники нерозмитнених автомобілів мають перетинати кордон кожні п'ять днів.