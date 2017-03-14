Між Туреччиною та Нідерландами призупинено дипломатичні контакти

Турецька влада доволі жорстко відреагувала на політичний конфлікт, який виник в країни з Нідерландами. Все дійшло до того, що Туреччина призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні з Нідерландами.

Про це в коментарі BBC заявив віце-прем’єр Туреччини Нуман Куртулмуш.

"Ми робимо рівно те ж саме, що роблять і вони по відношенню до нас. Ми не дозволимо рейсам з дипломатами з Нідерландів приземлятися в Туреччині або використовувати наш повітряний простір. Той, хто створили цю кризу, мають нести відповідальність за її врегулювання", – заявив Куртулмуш.

Турецький політик також заявив про можливість перегляду угоди з Євросоюзом щодо міграцію.

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала Нідерланди у конфлікті з Туреччиною заявивши, що у голландців є "повна підтримка і солідарність".