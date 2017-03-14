Між Туреччиною та Нідерландами призупинено дипломатичні контакти

Турецька влада доволі жорстко відреагувала на політичний конфлікт, який виник в країни з Нідерландами. Все дійшло до того, що Туреччина призупиняє дипломатичні контакти на високому рівні з Нідерландами.
Про це в коментарі BBC заявив віце-прем’єр Туреччини Нуман Куртулмуш.
"Ми робимо рівно те ж саме, що роблять і вони по відношенню до нас. Ми не дозволимо рейсам з дипломатами з Нідерландів приземлятися в Туреччині або використовувати наш повітряний простір. Той, хто створили цю кризу, мають нести відповідальність за її врегулювання", – заявив Куртулмуш.
Турецький політик також заявив про можливість перегляду угоди з Євросоюзом щодо міграцію.
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Нагадаємо, 11 березня Нідерланди заборонили чартерний рейс глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, який мав намір провести агітацію для турків напередодні конституційного референдуму. Міністр планував агітувати їх голосувати за поправки до Конституції, які мають посилити повноваження президента Таїпа Ердогана.
Згодом з Нідерландів країни була вислана і міністр у справах сім'ї та соціальної політики Туреччини Фатма Бетюль Сайян Кайю.
Після цього під стінами будівлі консульства у Роттердамі розпочались масові мітинги та сутички з поліцією.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Нідерланди "заплатять" за свої дії щодо турецьких міністрів.
Прем’єр-міністр Нідерландів заявив, що це Туреччина має вибачитися за свої дії.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала Нідерланди у конфлікті з Туреччиною заявивши, що у голландців є "повна підтримка і солідарність".