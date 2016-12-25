Міжнародний скандал. Гройсман скасував візит до Ізраїлю через скандальну резолюцію, – ЗМІ

Український прем'єр-міністр Володимир Гройсман скасував запланований візит до Ізраїлю та переніс його на невизначений термін.

Про це інформує агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на джерело в оточенні глави уряду

Справа тому, що Україна підтримала скандальну резолюцію Ради безпеки ООН з приводу ізраїльських поселень.

У цьому документі від Ізраїлю вимагають припинити поселенську діяльність на палестинських територіях, бо "політика Ізраїлю з будівництва поселень на Західному березі річки Йордан і будівництва в Східному Єрусалимі є порушенням міжнародного права і є перешкодою для врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав цю резолюцію "упередженою і ганебною". Пізніше з’явилась інформація, що саме Нетаньяху скасував візит Гройсмана.

Візит був запланований на 27-28 грудня.