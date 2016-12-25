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Телеканал новин 24 Міжнародний скандал. Гройсман скасував візит до Ізраїлю через скандальну резолюцію, – ЗМІ
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154

Міжнародний скандал. Гройсман скасував візит до Ізраїлю через скандальну резолюцію, – ЗМІ

08:45, сьогодні 1019025 Читать новость на русском
Візит був запланований на 27-28 грудня
Візит був запланований на 27-28 грудня / 24 Канал

Український прем'єр-міністр Володимир Гройсман скасував запланований візит до Ізраїлю та переніс його на невизначений термін.

Про це інформує агентство "Інтерфакс-Україна", посилаючись на джерело в оточенні глави уряду

Справа тому, що Україна підтримала скандальну резолюцію Ради безпеки ООН з приводу ізраїльських поселень.

У цьому документі від Ізраїлю вимагають припинити поселенську діяльність на палестинських територіях, бо "політика Ізраїлю з будівництва поселень на Західному березі річки Йордан і будівництва в Східному Єрусалимі є порушенням міжнародного права і є перешкодою для врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав цю резолюцію "упередженою і ганебною". Пізніше з’явилась інформація, що саме Нетаньяху скасував візит Гройсмана.

Візит був запланований на 27-28 грудня.

Теги: Україна Політика Володимир Гройсман Ізраїль Скандал
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