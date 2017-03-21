Молдова вирішить, чи віддати Україні Чауса після рішення президента, – ЗМІ

Суд у Молдові розгляне питання екстрадиції судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса після рішення молдовського президента про притулок.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на власні джерела.

Співрозмовник видання зазначив, що Генеральна прокуратура Молдови уже подала клопотання про екстрадицію Чауса в місцевий суд. І додав, що розгляд цього клопотання почнеться лише після того, як президент Молдови визначиться щодо питання надання політичного притулку Чаусу.

За словами джерела, такий розгляд може тривати до 6 місяців.

Нагадаємо, суддя-втікач Микола Чаус попросив політичного притулку у президента Молдови. Чауса підозрюють у хабарництві. У серпні детективи НАБУ впіймали його на хабарі у 150 тисяч доларів.